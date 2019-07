Anushka Sharma on Why She Married Virat Kohli at 29: करीब डेढ़ साल पहले सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट कप्तान ने इटली में शादी की थी जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया था। दोनों के रिश्ते में होने की खबरें लोगों के बीच एक हॉट टॉपिक था। शादी के बाद भी दोनों की जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। अभी हाल ही में लंदन की गलियों में दोनों को साथ देखा गया था। इसी बीच अनुष्का शर्मा ने फिल्मफेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर काफी बातें साझा की। जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी उनकी हमउम्र अदाकाराओं ने 30 पार होने के बाद अपना घर बसाया तो वहीं शादी के समय अनुष्का की उम्र सिर्फ 29 साल थी। खुद अनुष्का इस बात को मानती हैं कि एक एक्ट्रेस के लिए ये काफी छोटी उम्र है शादी के लिए।

फिर जल्दी शादी करने के पीछे की वजह को बताते हुए अनुष्का ने कहा कि, ‘लोग ऐसा मानते हैं कि एक अभिनेत्री को इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, 29 साल की उम्र में कोई भी एक्ट्रेस अपने शिखर पर रहती है। पर अब दर्शक को सिर्फ कलाकार से मतलब है न कि उनके निजी जिंदगी से, वो बस पर्दे पर कलाकार के अभिनय को देखना पसंद करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अदाकारा शादीशुदा है या फिर एक बच्चे की मां है।’

उन्होंने आगे कहा, “मैंने 29 साल की उम्र में इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं प्यार में थी। मैं अब भी इश्क के गिरफ्त में हूं। शादी एक प्राकृतिक प्रगति है, एक ऐसी चीज है जो रिश्ते को स्थिरता प्रदान कर आगे ले जाती है।” इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा महिलाओं के साथ समान बर्ताव हो, इसका ध्यान रखती हैं। उनका मानना है कि जब कोई मेल एक्टर शादी करता है तब उससे सवाल नहीं पूछे जाते तो एक्ट्रेस से भी नहीं पूछे जाने चाहिए।

विराट की तारीफ करते हुए अनुष्काने कहा कि वह बहुत ईमानदार हैं। अनुष्का खुद को खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें विराट जैसा जीवनसाथी मिला। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अनुष्का शर्मा अभी बॉलीवुड से दूर हैं और किसी भी प्रोजेक्ट्स से नहीं जुड़ी हैं। आखिरी बार उन्हें 2018 में शाहरुख के साथ जीरो फिल्म में देखा गया था जो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि दर्शकों ने फिल्म में अनुष्का के अभिनय को पसंद किया।

