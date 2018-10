Dussehra Ravan Dahan 2018: दशहरा के मौके पर बॉलीवुड के कई स्टार्स ने अपने फैन्स को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। काजोल ने इस खास मौके पर पारंपरिक ड्रेस पहनीं तो वहीं रवीना टंडन ने तोहफा मिलने की खुशी जाहिर की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर सोनम कपूर तक ने सोशल मीडिया पर दशहरे को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड में मी टू कैंपेन चर्चा में है। इस कैंपेन के तहत कई बड़े सितारों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लग चुका है। भारत में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मी टू कैंपेन के बीच बॉलीवुड सेलेब्स ने लोगों से न केवल बुराई पर अच्छाई चुने के अलावा महिलाओं का सम्मान करने की भी बात कही है।

सोनम कपूर ने फैन्स को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। सोनम ने एक पोस्ट में लिखा- मेरी ओर से दशहरे की बधाई। अब रामलीला का आखिरी दिन है। अंधेरे पर उजाले की जीत है। उम्मीद करती हूं कि आप सभी का त्योहार खुशियों से भरा हो।

सोनम कपूर सोनम कपूर

शमा सिंकदर फैन्स को दी बधाई- शमा ने एक ट्वीट में लिखा- ‘जब भी आप किसी पर हंसें तो उसमें प्‍यार और अपनापन हो। आप सभी को हैप्‍पी दशहरा। ‘

शमा सिकंदर। शमा सिकंदर।

भूमि पेडनेकर– अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए अपने फैन्स को दशहरे की बधाई दी है।

भूमि पेडनेकर भूमि पेडनेकर

काजोल- अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह अपने फैन्स को दशहरे की बधाई देते हुए नजर आ रही हैं।

काजोल। काजोल।

वरुण धवन- नवरात्रि के आखिरी दिन वरुण धवन को दुर्गा पूजा के पंडाल पर स्पॉट किया गया। वरुण के साथ अयान मुखर्जी भी नजर आए।

वरुण धवन। वरुण धवन।

देखें बॉलीवुड सेलेब्स के बधाई पोस्ट-

T 2967 – विजय दशमी के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम और राम दूत श्री हनुमान से यही प्राथना है आप सब सदा स्वास्थ्य रहें और प्रसन्न रहें।। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती !! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 18, 2018

May this festival bring you victory in everything you undertake and bless you with happiness and prosperity. #HappyDussehra pic.twitter.com/AO18b2gsPF — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 18, 2018

May the GOOD win over EVIL, today & forever! shing you all a #HappyDussehra — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) October 18, 2018

Celebrating the victory of good over evil! Wish you all a very #HappyDussehra! pic.twitter.com/3QgJIMubpO — Anil Kapoor (@AnilKapoor) October 18, 2018

We must seek the answers that why are our festivals celebrated & understand the underlying wisdom of our ancestors! ‘Dash’ ‘Hara’ means removal of 10 bad qualities within you!

This Dussehra, let’s take an oath to win over our vices! pic.twitter.com/rZh8vhzkKl — Juhi Chawla (@iam_juhi) October 18, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App