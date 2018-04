कठुआ गैंगरेप पर बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने खोला मोर्चा, कल्कि बोलीं- मैं हिंदुस्तान हूं, मैं शर्मिंदा हूं

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुई बर्बरता को देखकर पूरा देश हैरान है। देश की पब्लिक के साथ ही बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी इस घिनौनी हरकत पर नाराजगी जाहिर कर रही हैं। कठुआ में मासूम के साथ हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अभिनेत्रियों ने इंसाफ के लिए मुहिम छेड़ी है। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, कल्कि, सोनम कपूर, सिमी ग्रेवाल और प्रिया प्रकाश वारियर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की है, वहीं अभिनेत्री कल्कि ने एक फोटो शेयर कर लिखा, ”मैं हिंदुस्तान हूं और मैं इस घटना से शर्मिंदा हूं।”

सोनाली बेंद्रे ने ट्वीट कर लिखा, “शर्मनाक, शर्मनाक है कि हम इंसानियत दिखाने की जगह धर्म और राजनीति मुद्दे पर उतर आए हैं। शर्मनाक है कि इस आपराधिक घटना पर हम बाद में जाग्रत होते हैं, जबकि विदेशी मीडिया इस खबर को प्रमुखता से ले रहा है। शर्मनाक है कि हम इस देश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं।” वहीं, अभिनेत्री कल्कि ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वह एक पोस्टर पकड़े हुए नजर आ रही हैं। पोस्टर में लिखा है – मैं हिंदुस्तान हूं और मैं शर्मिंदा हूं। 8 साल की बच्ची का मंदिर में गैंगरेप कर हत्या कर दी गई। अभिनेत्री सोनम कपूर ने लिखा, “फेक नेशनल्स और फेक हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हमारे देश में हो रहा है।”

Ashamed appalled and disgusted by fake nationals and fake Hindus. I cannot believe this is happening in my country. https://t.co/V8tKoo6viX — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) April 12, 2018

Shame. Shame on us for letting religious & political issues come in the way of humanity. Shame on us for waking up to this heinous crime months later,after international media has highlighted it. Shame on us for not being able to protect the girls of our country. #JusticeForAsifa — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) April 12, 2018

अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने लिखा,”इस दुनिया में इससे ज्यादा बर्बर कोई जाति नहीं है, इतने शैतान बच्ची के रेपिस्ट। ऐसे लोगों के लिए इस अपराध की कोई सजा नहीं हो सकती है। सिर्फ 8 साल की बच्ची? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि भगवान हैं कहां?” प्रिया प्रकाश वारियर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की है। प्रिया ने लिखा, “यह हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, एक बच्ची के साथ कई दिनों तक गैंगरेप किया गया। बच्ची को मिले दर्द के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। भगवान उसकी आत्मा को शांति दें।”

There is no species ever created on this planet that is as cruel, as monstrous and as evil as the rapists of #Asifa . And there is no punishment commensurate to their crime. An innocent 8 year old girl? I can only ask 'Where is God?'.. https://t.co/bC5StgBD0C — Simi Garewal (@Simi_Garewal) April 11, 2018

