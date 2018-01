एक्ट्रेस जीनत अमान ने बिजनेसमैन पर दर्ज कराया मोलेस्टेशन का केस

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान ने एक बिजनेसमैन पर मोलेस्टेशन और पीछा करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी कि आईपीसी की धारा 304 डी (स्टॉकिंग) और 509 के तहत बिजनेसमैन पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने बताया है कि जीनत अमान और बिजनेसमैन अमर खन्ना पहले एक-दूसरे के दोस्त थे, दोनों के परिवार भी एक-दूसरे के परिवारों को जानते थे, लेकिन कुछ कारणों से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, जिसके बाद जीनत ने अमर से बातचीत बंद कर दी थी। बॉलीवुड में 70 और 80 के दशक में अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाली इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि बातचीत बंद कर देने के बाद भी अमर खन्ना ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें फोन करता रहा। इतना ही नहीं जीनत ने यह भी आरोप लगाया कि बिजनेसमैन ने कई बार उनका पीछा करने की भी कोशिश की।

Veteran actor Zeenat Aman files a complaint of stalking and criminal intimidation against a businessman in Mumbai. Police begin investigation,the businessman is absconding

