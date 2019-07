Tapsee Pannu Troll on Her Tweet: पिछले दिनों नागपुर में एक 19 साल की मॉडल की उसके ब्वॉयफ्रेंड द्वारा हत्या की खबरें सबको झंकझोर दिया था। हाल ही में इस मर्डर के बहाने बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने एक फिल्म को लेकर तंस कसा जिसके बाद एक्ट्रेस को ट्रोल का सामना करना पड़ गया। दरअसल तापसी ने इस खबर को अपने ट्विटर अकाउंट पर र‍ीट्वीट करते हुए लिखा था, ‘क्या पता, वह एक-दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हों और ऐसा करना उसके सच्चे प्यार को मान्य करना था।’ तापसी के इस ट्वीट से साफ पता लग रहा था कि उनका इशारा साफ तौर पर कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप वांगा की तरफ था। हाल ही में कबीर सिंह को लेकर आलोचकों द्वारा नाकारात्मक बातें कही जाने के बाद वांगा ने फिल्म को डिफेंड करते हुए कहा था कि जिस प्यार में एक दूसरे को थप्पड़ मारने की आजादी ना हो वहां प्यार नहीं होता। वांगा के इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई।

अब संदीप वांगा के बाद तापसी का इस तरह एक मर्डर की घटना के बहाने फिल्म पर तंज कसना सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। इस बात को लेकर सोशल मीड‍िया पर तापसी को जमकर ट्रोल‍ किया जा रहा है। एक्ट्रेस को काफी ट्विटर पर काफी भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। वहीं ट्रोल्स के इस तरह बर्ताव को लेकर तापसी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चेतावनी जिन लोगों के पास व्यंग्य की समझ नहीं है, वो प्लीज मेरा ट्वीट इग्नोर करिए। शुक्रिया।’ तापसी के चेतावनी वाले ट्वीट के बाद यूजर्स और भड़क गए। एक यूजर ने लिखा- ‘वह हीरो है धोखेबाज लड़कियां यही डिजर्व करती हैं।’

Sarcasm is a Hindu girl was murdered by this Muslim . Irony is now there will be no Dharna and candle March . As the victim is a Hindu . — Indian (@Bharatwasi111) July 15, 2019

CHEAP SARCASM ON DEATH OF A 19 YEAR OLD GIRL.

BOLLYWOOD KEEPS SETTING NEW LOWS EVERYDAY. — Akankasha Kesar (@kesar_akankasha) July 15, 2019

Well looks like she chose the wrong topic to be sarcastic about. It’s a young girl’s death we are talking about. And sarcasm! Like duh! — Madhuri (తెలుగింటి అమ్మాయి) (@madhuriketa) July 15, 2019

She is taking personal potshot at a movie and its director by using a massiveIy barbaric criminaI Iove jihad case.. and trying to pass it off as sarcasm.. what an absoIute IowIife! — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) July 15, 2019

Now this proves Kangana was so right about you. — Rajkamal Rathod (@RathodRajkamal) July 15, 2019

