Taapsee Pannu On Why She Shops Only Outside India: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक संजीदा कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। साल 2013 में बॉलीवुड फिल्म ‘चश्म-ए-बद्दूर’ से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली तापसी आज एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं। हाल ही में तापसी ने एक इंटरव्यू में कई बातों का खुलासा किया है। तापसी ने पब्लिक फिगर बनने के बाद आने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें इंडिया में शॉपिंग करना पसंद नहीं हैं।

तापसी ने इस दौरान कहा, उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका है। तापसी की मानें तो दिल्ली में जन्मी और पली-बड़ी तो हैं लेकिन यहां बाहर बिल्कुल भी नहीं घूम सकतीं। बकौल तापसी, ‘मुझे मॉल मे जाना और शॉपिंग करना पसंद है लेकिन मैं यह भी नहीं कर सकती क्योंकि यहां मॉल में न तो चीजें खरीद सकती हूं न ही उन्हें ट्राय कर सकती हूं।’ तापसी ने आगे कहा कि वह विदेश में जाकर कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं। वह इसलिए नहीं करती कि वहां ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं बल्कि वहां स्पेस ज्यादा मिलता है।’

तापसी ने यह भी बताया कि ना सिर्फ मैं ही बल्कि बहुत से लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं। लोग मुझे प्यार करते हैं ये चीज अच्छी है लेकिन यह कभी-कभी परेशानी का सबब भी बन जाता है। लोग अब भी नहीं समझते कि ना का मतलब ना होता है। बता दें तापसी पन्नू ने साल 2010 में तेलुगु फिल्म झुम्मंडी नादम से एक्टिंग में डेब्यू किया था।

तापसी तमिल सहित मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। उनके हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अब तक बेबी, पिंक, बिल्ला, मिशन मंगल, बदला, मनमर्जियां सहित अदुकलम, वास्तु ना राजू और मिस्टर पर्फेक्ट जैसी फिल्मों के जरिए लोगों का का मनोरंजन किया। फिलहाल वह सांड की आंख, लक्ष्मी बम और तड़का जैसी फिल्में कर रही हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App