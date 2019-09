Taapsee Pannu Open Up On Her Relationship: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) कोई भी बात बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती हैं। करियर से इतर वह अन्य मुद्दों सहित निजी रिश्ते पर भी अपनी बात सबके सामने बिना किसी हिचक के शेयर करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी कुछ कहा है। पिंकविला को दिए इंटरव्यू में तापसी ने कहा उनका बॉयफ्रेंड ना तो कोई फिल्मस्टार है ना ही कोई क्रिकेटर है। साथ ही एक्ट्रेस ने उनको लेकर हो रहे गॉसिप और शादी को लेकर कई खुलासे किए।

तापसी ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा, “मैंने शादी नहीं की है और जो लोग वास्तव में मेरे जीवन में रुचि रखते हैं वे इसके बारे में गॉसिप नहीं करते, बल्कि इसके बारे में जानते हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में है वह उस पेशे से नहीं है, जिसके बारे में जानने के लिए लोग ज्यादा उत्सुक हैं। वह कोई अभिनेता या क्रिकेटर नहीं है। वह यहां से भी नहीं है।”

वहीं शादी को लेकर तापसी ने कहा. “मैं तभी शादी करूंगी, जब मैं मां बनना चाहूंगी। मैं अपने बच्चों को वेडलॉक से बाहर रखना चाहती हूं। इसके साथ ही मैं ग्रैंड शादी भी नहीं करना चाहती। उन्होंने शादी में कौन कौन शामिल होंगे इसको लेकर भी तापसी ने कहा, शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल होंगे। क्योंकि ज्यादा दिन के काम काफी थका देने वाले होते हैं।”

बता दें इंटरव्यू के दौरान तापसी के साथ उनकी बहन शगुन भी मौजूद थीं। मजेदार बात यह है कि तापसी से उनके बॉयफ्रेंड को शगुन ने ही मिलवाया था। शगुन ने इस दौरान बताया, ईमानदारी से इसके अलावा मुझे एक और लड़का पसंद था, लेकिन मैं नहीं जानती तापसी ऐसे अजीब लोगों को कहां से ढूंढ लेती है।” तापसी पन्नू फिलहाल फिल्म ‘सांड की आंख’ में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। तापसी के साथ इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App