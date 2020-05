बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का समर्थन करते हुए उनके ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे तुम पर गर्व है स्वरा भास्कर जाहिलों पर ध्यान मत दो, इन्हें सिर्फ लोगों को तकलीफ़ पहुंचानी आती है। कोई मदद करे तो आग लग जाती है इन्हें।’ इससे पहले स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट कर लिखा था, ‘हम प्रवासी मजदूरों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, कौन कहां फंसा हुआ है किसको कहां जाना है। हर किसी को कॉल करके सरकार से संपर्क कर रहे हैं। हमारे प्रयास थकाने वाले हैं क्योंकि मेरा कमेंट सेक्शन गंदगी से भरा हुआ है। इनको पढ़ना ठीक वैसे ही है, जैसे आप कचरे में कोई फोन नंबर ढूंढ रहे हों।’

जीशान अय्यूब के स्वरा के समर्थन में उतरने के बाद एक बार फिर ये दोनों ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। एक यूजर ने लिखा, ‘बस यही दिक्कत मोदी जी को होती है जो स्वरा से हजार गुना बड़ा देश और देश के हजार कोनों को मैनेज करते हैं। आग लगती है तकलीफ होती हैं जिन्हें होती रहे पर वो उसके बाद भी शांति से और कोई निराशा भरा ट्वीट नहीं करते की लोग ये और लोग वो, सोनू सूद बनने चली हैं इनसे नहीं होगा।’ वहीं एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, ‘स्वरा लिखती हैं,जीशान जवाब देते हैं, सोनम लाइक करती हैं अगर धनुष भी कुछ कर देते तो रांझणा बन जाती।’

Compiling info about which migrant labour is stuck where & needs to go where, making calls to each of them and coordinating with govt. efforts is tiring coz we have to sift through FILTH in my comments section – which I never do! It’s like searching for phone numbers in garbage!

