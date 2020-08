Sushant Singh Rajput case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक रोजाना सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पर चल रहे मीडिया ट्रायल को लेकर स्वरा भास्कर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वरा ने ट्वीट कर रिया का बचाव किया है।

स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, ‘मुझे नहीं लगता है कि कसाब भी मीडिया पर इस तरह का Witch Hunt का विषय रहा होगा जिस तरह रिया चक्रवर्ती मीडिया ट्रायल का सामना कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय मीडिया… इस विषैल जहरीले हिस्टीरिया को ग्रहण करने वाली टॉकसिक जनता पर हमें शर्म आनी चाहिए।’ इस ट्वीट के साथ ही स्वरा ने #riyadrugchat #sushantsinghrajput जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल भी किया है।

I don’t think even #Kasab was subjected to the kind of witch-hunt on media.. & media trial that #RheaChakrobarty is being subjected to! Shame on Indian Media.. Shame on us for being a toxic voyueristic public consuming this poisonous hysteria.. #RheaDrugChat #SushantSinghRajput

— Swara Bhasker (@ReallySwara) August 26, 2020