सोशल मीडिया पर #BlackLivesMatter ट्रेंड करने के बाद वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान डैरेन सैमी (Darren Sammy) ने भी एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान जब

वो सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे तो कुछ खिलाड़ी उन्हें ‘कालू’ कहकर बुलाते थे। इस पूरे मामले पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) डैरेन सैमी के समर्थन में उतर आई हैं। स्वरा ने सनराइजर्स हैदराबाद के उन खिलाड़ियों को आधिकारिक तौर पर सैमी से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है।

स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, ‘ यह दिल तोड़ने वाली, शर्मनाक और काफी दुखद घटना है। डैरेन सैमी को पता नही था कि उनके साथी खिलाड़ी #IPL के दौरान भारतीय नस्लवादी टिप्पणी का उपयोग कर रहे थे। वे सभी हंसते थे और कोई भी उन्हें नहीं बताता था कि इसका क्या मतलब है। मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है। मुझे लगता है कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद को आधिकारिक तौर पर सैमी से माफी मांगनी चाहिए।’

This is both heartbreaking, shameful and sad! @darensammy88 didn’t know that his teammates in #IPL team @SunRisers were using a (common) Indian racist slur to address him. They all would laugh & no one told

him what it meant. Sickening! I’m so sorry for what u went thru Daren.https://t.co/psyzdnE1R0

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 11, 2020