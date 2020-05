बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खुल कर अपने विचार व्यक्त करते हुए नजर आती हैं। हाल ही में एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए पाकिस्तान में बसने की नसीहत देते हुए लिखा, ‘स्वरा भास्कर आपको वास्तव में पाकिस्तान में बस जाना चाहिए। उनके पूर्वजों ने हमारे मंदिरों को लूटा, हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार किया। तानाजी फिल्म में इस बात का जिक्र किया गया है। हिन्दुओं को खुले तौर पर चुनौती मिलती थी। जान दोगे या जाति और आप उनके समर्थन में खड़ी हैं।’

यूजर के इस ट्वीट पर स्वरा ने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में जवाब देते हुए लिखा, ‘भारत और पाकिस्तान के पूर्वज एक ही हैं। आपने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कभी पढ़ा या सुना है? यही दिक्कत होती है जब आप वाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। इतिहास ट्विटर के 280 शब्दों से थोड़ा ज्यादा जटिल है।’ दरअसल ये पूरा मामला तब शुरु हुआ जब स्वरा भास्कर ने हाल ही में पाकिस्तान में हुई विमान दुर्घटना को लेकर ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए वहां अपने दोस्तों और लोगों के लिए दुख जताया था।

Oh noooooo! SO Tragic! Heartfelt condolences to affected families and prayers for the victims of this godawful accident/ crash! Praying for some miraculous survivors & for the safety of friends in Lahore and Karachi! #KarachiPlaneCrash @Natrani @ariebazhar @moeenpal https://t.co/PcELJRenoL

