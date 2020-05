फैजल सिद्दीकी के एसिड अटैक वाले TikTok Video पर भड़कीं स्वरा भास्कर तो ट्रोल्स बोले- पहले इन्हें सपोर्ट किया, अब…

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। स्वरा आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में फैजल सिद्दीकी नाम के एक टिकटॉक स्टार ने एक वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया जिसके बाद स्वरा उस पर भड़क गई और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आप इस तरह के कंटेंट क्यों और कैसे डालने की इजाज़त दे रहे हैं, जिसमें जाहिर तौर पर महिलाओं के खिलाफ आक्रमकता और हिंसा का जश्न मनाते हुए दिखाया जा रहा है और रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।’

Hey @TikTok_IN why and how are you allowing this kind of content -which is SO obviously celebrating and promoting aggression and violence against women, and perpetrating false misogynistic stereotypes -to be published & viewed freely on your platform??? #Shame https://t.co/cdnlttQKQp

— Swara Bhasker (@ReallySwara) May 18, 2020