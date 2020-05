बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। स्वरा आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बीच स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर गरीबों और मजदूरों के साथ हो रहे हादसे पर रोष प्रकट किया और ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। स्वरा ने ट्वीट कर लिखा, ‘मजदूरों के साथ एक और हादसा, ये देश गरीबों का नही है।’

इस ट्वीट के बाद स्वरा भास्कर को जमकर ट्रोल किया जाने लगा और यूजर्स ने उन्हें पाकिस्तान तक जाने की सलाह दे डाली। एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘बहन जी आप भी तो दिमागी तौर पर गरीब है किन्तु आप तो यहां जाहिलो की लीडर बनी हुई हैं।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘तो पाकिस्तान चली जाइए बहुत इज्जत है तुम्हारी वहां।’

Another horrendous migrant tragedy! This is not a country for the poor! #AuraiyaRoadAccident #Auraiya #UttarPradesh

— Swara Bhasker (@ReallySwara) May 16, 2020