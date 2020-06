बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अमेजन प्राइम (Amazon Prime) की नई वेब सीरीज रसभरी (Rasbhari) को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्टर जीशान अयूब ने स्वरा भास्कर को उनकी नई वेब सीरीज के लिए बधाई देते हुए ट्वीट किया। जिसका जवाब देते हुए स्वरा ने लिखा, ‘आपकी टिप्पणी का इंतेज़ार रहेगा!’

स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर एक यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा, ‘आपको स्पेशल ‘टिप-पणी’ नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने अपना विशेष ‘टिप’ बहुत पहले खो दिया था। शख्स के इस कमेंट पर रिएक्ट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा, ‘और आपने अपने दिमाग को उसी वक्त खो दिया जिस दिन नफरत ने आपकी आत्मा में प्रवेश कर लिया था। खुद को महादेव भक्त कहते हो और ऐसे गटर नुमा ख्याल? कृप्या करके हमारे भगवानों को अपनी गंदगी में शामिल मत करो। अपनी गंदगी को खुदे ले लो और चुप करो!’

And you lost your brains and your balls the day hate & bigotry entered your soul! ख़ुद को महादेव के भक्त कहते हो और ऐसे गटर नुमा ख़याल। Pls spare our Gods your गंदगी! U are not a patch on @Mdzeeshanayyub – either as a human or as an artist. Pls take your filth and buzz off! https://t.co/kCf6rODAj7

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 25, 2020