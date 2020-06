बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) की एंटी सीएए प्रोटेस्ट (Anti CAA Protest) के दौरान के एक भाषण की क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वक्त इंडिया के टॉप ट्विटर ट्रेंड्स में

#ArrestSwaraBhaskar ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर ट्रेंड्स में ‘अरेस्ट स्वरा भास्कर’ ट्रेंड होने के बाद एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, ‘मेरे दोस्त .. इसी कारण भारत में ज्यादातर हस्तियां केवल हाथियों के लिए

आवाज उठाती हैं!’

And that my friends.. is why most celebrities in India only raise their

इससे पहले ट्विटर यूजर्स ने स्वरा भास्कर पर दिल्ली में दंगा फैलाने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्हेें जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, ‘स्वरा भास्कर मुंबई से दिल्ली आईं और यहां पर आग लगा दी। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उनके प्रिय लोगों की मौत हो गई। स्वरा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए।’ एक दूसरे यूजर ने स्वरा भास्कर के भाषण की क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘मुझे कोई एक वजह बता दें कि स्वरा भास्कर को क्यों गिरफ्तार न किया जाए।’

Give me one reason why Swara Bhaskar shouldn’t be arrested

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘स्वरा भास्कर शरजील इमाम के साथ स्टेज शेयर कर रही है, जो भारत को तोड़ना चाहता है, यह पर्याप्त कारण है कि पुलिस को स्वरा को गिरफ्तार करना चाहिए।’ बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ स्वरा भास्कर कई बयान दे चुकी हैं। इससे पहले इसी मुद्दे पर स्वरा भास्कर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट री-ट्वीट किया था जो काफी वायरल हुआ था।

She is sharing Stage with Sharjeel Imam who wants to break India, this is

enough reason for @DelhiPolice to arrest Swara in Delhi V!iolence

case. #ArrestSwaraBhaskar pic.twitter.com/nKvKmtqokm

