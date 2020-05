केंट आरओ को अपने आंटा और ब्रेड मेकर के एक विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। अब इस मामले पर विरोध के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी उतर आई हैं। हाल ही में स्वरा ने एक ट्वीट कर अपना विरोध जताते हुए लिखा, ये शर्मनाक और चौंकाने वाली असंवेदनशील, हरकत है। केंट आरओ सिस्टम ये गहरी निराशा की बात है कि आप जैसी प्रतिष्ठित कंपनी इस तरह से गरीब विरोधी सोच का समर्थन कर रहे हैं। किस एजेंसी ने यह कचरा लिखा है ????? Pls इस विज्ञापन को वापस ले लो’

Shameful and shockingly insensitive, classist and discriminatory copy @KentROSystems Deeply disappointing that a reputed company like yours should endorse such horrible regressive blatantly anti poor thinking! Which agency has written this trash????? Pls take down this ad! https://t.co/7tYz9kAkfF

दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब केंट आरओ की तरफ से एक आंटा और ब्रेड मेकर को लेकर विज्ञापन में दिखाया गया। कि आंटा हाथों से गूंथने से अच्छा है कि उसे आंटा केंट के आंटा मेकर में बनाए। इसके साथ ही स्लोगन दिया हुआ था, आप वायरस के इंफेक्शन से बचने के लिए केंट के आंटा मेकर का इस्तेमास करें। कुछ ही वक्त में केंट के इस विज्ञापन का ट्विटर पर विरोध होने लगा। वहीं स्वरा ने जब इसे लेकर ट्वीट किया तो यूजर्स उन्हें ट्रोल करते नजर आए। ‘एक यूजर ने उन्हें नसीहत देते हुए लिखा, ‘ कुछ भी कहने से पहले विज्ञापन के दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी है। इसके इस्तेमाल से हम वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। कुछ भी कहने से पहले विज्ञापन के दोनों पहलुओं का विचार करना जरूरी है।’

I wrote to Mr. Mahesh Gupta, CMD of @KentROSystems last evening, requesting him to take this ad. down. Today an official statement of apology has been issued, a copy of which I just received. We all make mistakes, but few own up to it. @ndcnn @thesatbir @beastoftraal @SandipGhose pic.twitter.com/4wL0VrP3aa

