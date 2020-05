बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। शबाना आजमी ने ट्वीट कर दो छोटे बच्चों की तस्वीर शेयर करते हुए गरीबों का दर्द बयां करने की कोशिश की। इस ट्वीट के बाद यूजर्स शबाना पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में शबाना आजमी के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने रिएक्ट करते हुए इसे दिल तोड़ने वाला प्रोपेगेंडा बताया है।

संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा, ‘इस मुश्किल वक्त में दिल तोड़ने वाला प्रोपेगेंडा। संबित पात्रा के ट्वीट पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए लिखा, ‘यह प्रोपेगेंडा कैसे है? मैंने तो केवल हार्ट ब्रेकिंग शब्द इस्तेमाल किया है।’ इसके बाद संबित पात्रा ने शबाना आजमी के ट्वीट कर शबाना आजमी को जवाब देते हुए लिखा, ‘मैम आप चिंतित न हों। मैं तो बस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हार्टब्रेकिंग कह रहा हूं। देखिए ना, पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है कुछ भी और बनाने चला है नया पाकिस्तान’ का रेला।’

How is it propaganda? The only word I used was Heartbreaking. https://t.co/hm4VIeD4O9

संबित पात्रा ने आगे लिखा, ‘ मैम आपको इसपर बिल्कुल भी अपराध-बोध नहीं होना चाहिए।’ शबाना आजमी के इस ट्वीट पर फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी कमेंट करते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘शबाना जी, एक जागरुक नागरिक के रूप में अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, कृपया क्षमा मांग लें और अपने ट्वीट को हटा दें। भविष्य में, आप कन्हैया, उमर खालिद और शेहला राशिद जैसे अरबन नक्सल से कोई भी तस्वीर प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें।’

Mam don’t you be worried ..

I was calling out the “heartbreaking” propaganda of Pakistan!!

देखिए ना

पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है ढ़ेला

चला है बनाने “नया पाकिस्तान” का रेला

You shouldn’t be guilt-conscious.. https://t.co/syu8B96QoW

— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 20, 2020