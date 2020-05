मां के कफन के साथ खेलते बच्चे का वीडियो देख छलका ऋचा चड्ढा का दर्द

Migrants crisis: ट्रेन से लौटे एक प्रवासी मजदूर की स्टेशन पर मौत का दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस झकझोर देने वाले वीडियो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने रिएक्ट किया है। ऋचा चड्ढा ने इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा, ‘मदद नहीं कर सकते, लेकिन आंसू पोछ सकते हैं। एकजुट होने और एक-दूसरे के लिए खड़े होने का समय आ गया है। अगर भारतीय नहीं रहेंगे तो भारत का क्या मतलब?’

Can’t help but tear up!

Time to unite and be there for each other.

What is India, if not Indians ? https://t.co/Y5JAtscEr2

— TheRichaChadha (@RichaChadha) May 27, 2020