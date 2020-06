बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऋचा बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं और हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करती हैं। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर दिल्ली के डॉक्टरों को वेतन न देने के मुद्दे पर सवाल उठाया है। ऋचा ने दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से लिखे गए एक पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हमारे जीवन काल में सबसे बड़ी महामारी के दौरान डॉक्टरों को भुगतान क्यों नहीं किया जाता है?’

ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘यह केजरीवाल की विडंबना है। अपनी खुशहाल जिंदगी जीने और डॉक्टरों के इतनी मेहनत करने के बाद भी वह खुश नहीं हैं। डॉक्टर अपना जीवन जोखिम में डालकर इस कोरोना के समय में अपना काम कर रहे हैं लेकिन इनको वेतन नहीं देना है। शर्म करो केजरीवाल।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘क्योंकि 72000 एलईडी स्क्रीन को डॉक्टरों के वेतन के पैसे से ही खरीदा गया था।’

This is the irony of Kejriwal, even after living his own happy life and Dr. working so hard, he is not happy. The limit is Kejriji, Dr. playing his life, doing his work in this coronas time but you do not have to pay salary. Shame kejri,Dr has his own family who depends on him.

