बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (richa chadha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऋचा चड्ढा बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं और आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभी कुछ देर पहले ऋचा चड्ढा ने ऋषि बागरी नामक एक शख्स की फोटोशॉप तस्वीर को शेयर किया जिसके चलते उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ा।

दरअसल ऋचा चड्ढा ने फोटोशॉप तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘जीने का दयनीय तरीका…बहुत बुरा।’ इस तस्वीर में ऋषि बागरी नामक यूजर ने गृहमंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा था कि, ‘आदरणीय अमित शाह हम रोजाना 5 से 6 घंटे अपने परिवार अपनी सेहत को भूलकर बीजेपी की रक्षा करने में लगाते हैं और अब हमें बीजेपी के मंत्री ही ट्रोल कर रहे हैं।’ ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट कुछ ही देर में वायरल हो गया और ऋषि बागरी ने ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को फेक करार दिया और उनसे माफी मांगने के लिए कहा।

Dear @Richachadha ,

No Time-stamp

DP should be round instead of Square DP

No Indian Flag after my name

These are some minute details you need to consider next time before you tweet Photoshop Tweets pic.twitter.com/b3CTxNawHu

— Rishi Bagree

ऋषि बागरी ने ट्वीट कर लिखा, ‘ स्क्वायर डीपी के बजाय डीपी को गोल होना चाहिए था। मेरे नाम के बाद कोई भारतीय झंडा नहीं है। फ़ोटोशॉप ट्वीट को ट्वीट करने से पहले आपको अगली बार विचार करने के लिए कुछ मिनटों का समय देना होगा। अगर आपने अपनी इस गलती के लिए माफी नही मांगी तो फिर आपको मानहानी का केस झेलना पड़ेगा।’ ऋचा चड्ढा ने कुछ देर बाद अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया जिसपर एक बार फिर ऋषि बागरी ने ऋचा चड्ढा को टैग करते हुए लिखा, ‘आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया है लेकिन माफी का क्या?’

ऋचा चड्ढा ने कुछ देर बाद अपने ही अंदाज में माफी मांग ली। ऋचा चड्ढा ने माफी मांगते हुए लिखा कि मुझे पता चल गया है स्क्रीनशॉट नकली था, मैंने इसे हटा दिया है। क्षमा याचना। हालांकि, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है … इतने सारे लोगों ने ‘निष्पक्षता’ की मांग करते हुए आँसू बहाए। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को शेयर करते हुए ऋषि बागरी ने लिखा आखिरकार मानहानी के केस से बचने के लिए ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली है।