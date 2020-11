अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे की तरफ़ दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें आ रहीं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव जीत ली है। और इसी के साथ ही अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी महिला ने उप राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीता है। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अपने जीत से भारत के लोगों को भी बेहद खुश किया है। उनके इस जीत पर लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं।

बॉलीवुड सितारों ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत पर ट्विटर के ज़रिए अपनी खुशी जताई है। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने डोनाल्ड ट्रंप के जाने पर खुशी जाहिर की और ट्वीट किया, ‘मैं डोनाल्ड ट्रंप के जाने से बेहद खुश हूं। वहां के लोगों को व्हाइट हाउस को सुरक्षित बनाने के लिए चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल कर सेनिटाइज करना चाहिए।’

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, जो अभी खुद अमेरिका में अपने पति निक जोनस के साथ रह रहीं हैं, जो बाइडेन के जीत की सीएनएन की एक तस्वीर को शेयर किया है और जो बाइडेन सहित कमला हैरिस की जीत पर खुशी जाहिर की है। अपने ट्वीट के जरिए प्रियंका ने कमला हैरिस का उदाहरण देते हुए लड़कियों को कहा है कि वो बड़ा सपना देखें क्योंकि कुछ भी संभव है।

।

I am Super thrilled with the ouster of that f——ing ectoplasmic by product called @realDonaldTrump being thrown out ..They should sanitize and use rat repellant medicine to be doubly sure of the White House being doubly safe

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 7, 2020