कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते भारत के कई राज्यों में शराब की दुकानें 22 मार्च से बंद थीं। लेकिन अब कई प्रदेश की सरकारों ने कुछ शर्तों के साथ शराब दी दुकानों के खुलने को मंज़ूरी दे दी है। सरकार के इस कदम पर बॉलीवुड सेलेब्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने एक ट्वीट के माध्यम से इसपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा ‘मैंने 3 साल से शराब को हाथ नहीं लगाया है और मैं इस बात को लेकर शुक्रगुजार हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर शराब ले रहे हैं। लेकिन यह बात भी पूरी तरह से गलत है कि जो लोग परेशानी और मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और शराब का सहारा ले रहे हैं तो कुछ लोग शराब ने पीने के चलते खुद को उनसे श्रेष्ठ समझ रहे हैं।

As someone who hasn’t had a drink for more than 3 yrs & is grateful to the universe that I am not one of the people putting life at risk to line up for my fix,I find it tragic that others are taking a high moral posture against the ones who are.People are stressed & anxious(cont)

