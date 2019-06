Payal Rohatgi To Rahul Gandhi: बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने राहुल गांधी को उनके एक ट्वीट को लेकर घेरने की कोशिश की है। हाल ही में ही राहुल गांधी ने झारखंड मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें झारखंड सरकार समेत पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। वहीं राहुल को जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने ट्वीट किया- ‘वह एक चोर था राहुल गांधी। क्या आप जानते हैं। क्या आप ने देखा है कि हिंदू अंकित त्यागी की हत्या पर भारतीय मीडिया ने अपनी नाराजगी जाहिर की जिसे इस्लामिक मॉब लिंच में मार दिया गया था? यह सब कहां हुआ? जब वह मारा गया तो किसकी सरकार थी?’ एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में हैशटैग सेलेक्टिव आउटरेज भी लिखा है।आउटरेज भी लिखा है। लोग पायल के सपोर्ट में काफी कमेंट्स कर रहे हैं।

बात दें कि राहुल ने तबरेज की मॉब लिंचिंग में हुई हत्या पर अपने ट्वीट में लिखा था- ‘झारखंड में भीड़ द्वारा इस युवक (तबरेज) की क्रूर हत्या मानवता पर एक धब्बा है। 4 दिनों तक इस लड़के को हिरासत में रखने वाली पुलिस की क्रूरता चौंकाने वाली है क्योंकि भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकार में शक्तिशाली आवाज़ें खामोश हैं।’

He was a CHOR Rahul Gandhi. U know that . Have u ever seen Indian Media outrage over the death of a Hindu Ankit Tyagi who was lynched to death by Islamic mob? Where did that happen ? Which government was ruling the area when he was lynched ? #SelectiveOutrage #PayalRohatgi https://t.co/FNzJrjWUIs

