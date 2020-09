चर्चित फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अभिनेत्री पायल घोष ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पायल घोष ने ट्वीट किया ‘अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और काफी बुरा बर्ताव किया।’ उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा ‘कृपया इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि इसका असली चेहरा सामने आ सके। मुझे पता है कि यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा भी खतरेे में है। कृपया मेरी मदद करें।’

पायल घोष ने अपने ट्वीट के साथ एक तेलुगू न्यूज़ चैनल के साथ अपनी बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह बता रही हैं कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया है। घोष के मुताबिक अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया। साथ ही उनसे भद्दी बातें भी की थी, जिस पर पायल ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि वह इससे असहज महसूस करती हैं।

उधर, पायल घोष के इस आरोप का राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी संज्ञान ले लिया है। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने लिखा ‘आप हमें इस मामले में और विस्तृत शिकायत भेज सकती हैं। हम मामले की छानबीन करेंगे।’

You may send me the detailed complaint at chairperson-ncw@nic.in and @NCWIndia will look into it. @iampayalghosh https://t.co/KZzPwkmuwZ

— Rekha Sharma (@sharmarekha) September 19, 2020