बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। इस वक्त नेहा धूपिया एमटीवी रोडीज (Mtv Roadies) में बतौर जज नजर आ रही हैं। जज के रुप में नेहा का बिंदास अंदाज फैंस को काफी भा रहा है लेकिन इस बार नेहा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर के निशाने पर आ गईं।

हुआ यूं कि एमटीवी रोडीज के ऑडिशन के दौरान एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके अलावा पांच लोगों से अफेयर था। जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और उसके सभी पांच बॉयफ्रेंड के सामने उसको जोरदारा तमाचा मारा। कंटेस्टेंट की आपबीती सुन नेहा धूपिया काफी भड़क जाती हैं और उससे कहती हैं कि ये जो तू बोल रहा है न कि तूने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ा मारा तू एकदम गलत है। सुन मेरी बात ये उसकी पसंद है ये अधिकार तुम्हें किसने दिया कि तुम एक लड़की को थप्पड़ मारो।

नेहा के इस बयान के बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। एक यूजर ने नेहा को ट्रोल करते हुए लिखा कि नेहा थोड़ी समझदार बनो। हर जगह लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे लोग एमटीवी रोडीज को जज करने लायक नहीं है। इन्हें जल्द से जल्द शो से बाहर कर देना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मेरी पांच गर्लफ्रेंड हैं और इसके लिए मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे तमाचा मारा। नेहा धूपिया क्या आप मुझे बताएंगी कि ये मेरी चॉइस है या नहीं।

Actually i have 5 other GF’s and for that my first GF slapped me. Ma’am @NehaDhupia can you please tell her it’s (his) choice. #CHOICE #NehaDhupia

— Sarvesh Guptan (@GuptanSarvesh) March 12, 2020