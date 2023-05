प्रियंका चोपड़ा को कंगना रनौत का सपोर्ट, एक समान फीस वाले मुद्दे पर बोलीं- मुझे ही मिलता है बस…

कंगना रनौत ने हाल ही में बॉलीवुड में समान फीस वाले मुद्दे पर प्रियंका चोपड़ा का समर्थन किया है।

प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram