बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कंगना रनौत बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं और देश से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करती हैं। कंगना ने एक बार फिर ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सिलेक्‍टिव सेक्‍युलरिज्‍म के लिए बॉलिवुड सेलेब्स पर तंज कसा है।

कंगना रनौत ने कश्‍मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्‍या की निंदा करते हुए कहा, ‘मैं हिंदुस्‍तान हूं। मैं शर्मिंदा हूं।’ वाला प्लेकार्ड लिए हुए बुद्धिजीवी और कई सेलेब्स को आपने देखा होगा। ये वो लोग हैं जो हाथों में पेट्रोल बॉम्ब, पत्थर या फिर मोम्बत्ती लिए हुए सड़कों पर निकल जाते हैं किसी भी मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने के लिए। मगर इनकी मानवता तभी फूटती है जब घटना के पीछे कोई जेहादी एजेंडा होता है।’

