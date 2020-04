‘महाराष्ट्र के CM, योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखें…’, कंगना रनौत की बहन ने कसा उद्धव ठाकरे पर तंज

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगली चंदेल (Rangoli Chandel) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रंगली बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं और आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बनी रहती हैं। अभी कुछ देर पहले कंगना की बहन रंगोली ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray)पर निशाना साधा है। रंगली चंदेल ने ट्वीट कर लिखा, ‘महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जरूरत है योगी आदित्यनाथ से गंभीर मुद्दों पर सीखने की।’

दरअसल कोरोनावायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटलों में 10,000 कमरे आरक्षित करके आइसोलेशन वार्ड की स्थापना करने का फैसला किया है। यहां तक कि उनके द्वारा 10,000 अस्पताल के कमरे पहले से ही बुक किए जा चुके हैं। रंगोली चंदेल ने एक वेब पोर्टल के इसी ट्वीट को रिट्वीट करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। रंगली चंदेल का ये ट्वीट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स जमकर इसपर कमेंट कर रहे हैं।

Maharashtra CM need to take some serious lessons from Yogi ji … https://t.co/Sp8b7oyt7t

