कंगना रनौत बोलीं-‘बॉलीवुड सितारों का हुआ नारकोटिक टेस्ट तो कई सितारे होंगे सलाखों के पीछे’

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कंगना लगातार सोशल मीडिया के जरिए सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अपनी राय रख रही हैं। कंगना रनौत ने सुशांत केस में ड्रग्स से जुड़ा मामला सामने आने के बाद ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने पीएमओ को टैग करते हुए कहा है कि बॉलीवुड में अगर नॉरकोटिक्स टेस्ट हो गया तो कई सारे सितारे जेल में होंगे।

कंगना ने ट्वीट कर लिखा, ‘अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में प्रवेश किया तो कई ए- लिस्टर्स जेल में होंगे और अगर सबका ब्लड टेस्ट किया जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड के इस गटर को भी साफ किया जाएगा।’

bars, if blood tests are conducted many shocking revelations will happen. Hope @PMOIndia under swatchh Bharat mission cleanses the gutter called Bullywood.

If narcotics Control Bureau enters Bullywood, many A listers will be behind

कंगना ने लिखा, ‘फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय ड्रग कोकीन है, यह लगभग सभी घर की पार्टियों में उपयोग किया जाता है यह बहुत महंगा होता है लेकिन शुरुआत में जब आप उच्च और शक्तिशाली लोगों के घरों में जाते हैं तो इसे मुफ्त में दिया जाता है, एमडीएमए क्रिस्टल पानी में मिलाया जाता है और कई बार पानी में घुल जाता है और बिना आपकी जानकारी के आपको यह दिया जाता है।’

Most popular drug in the film industry is cocaine, it is used in almost all

house parties it’s very expensive but in the beginning when you go to the houses of high and mighty it’s given free, MDMA crystals

are mixed in water and at times passed on to you without your knowledge.

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020