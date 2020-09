Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। हरियाणा के यूट्यूबर साहिल चौधरी की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दुनिया का सबसे नकारा मुख्यमंत्री कह डाला है। साहिल को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के चलते मुंबई पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है।

उन्होंने साहिल चौधरी के गिरफ्तारी के विरोध में किए गए एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ‘मुंबई में यह क्या गुंडाराज चल रहा है? कोई भी दुनिया के सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री और उसकी टीम पर सवाल नहीं उठा सकता? ये हमारे साथ क्या करेंगे? हमारे घर तोड़ेंगे और हमें मार डालेंगे? काग्रेंस इसके लिए जवाबदेह कौन है?’

Somebody random files a FIR against Saahil for questioning Maha Government’s work which is his democratic right and Shaahil is jailed immediately but #PayalGhosh has filed a FIR against #AnuragKashyap many days ago for rape but he is roaming free. Kya hai yeh sab @INCIndia ? https://t.co/B2S7VhlQDB

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 29, 2020