इस सुपरस्टार को लेकर बोलीं कंगना रनौत- शादी या रिलेशनशिप पीआर नहीं है, औरतों का उत्पीड़न…

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह जॉन अब्राहिम की तारीफ करती नजर आ रही हैं।

कंगना रनौत (फोटो-kanganaranaut/ insta )

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram