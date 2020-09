बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत केस और महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स और नेपोटिज्म के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रख रही हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा था कि कंगना बेवजह विक्टिम और महिला कार्ड खेल रही हैं। उर्मिला मातोंडकर के इस बयान पर कंगना की प्रतिक्रिया सामने आई है।

कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर पर पलटवार करते हुए कहा कि वह उनके संघर्षों का मजाक बना रही हैं। कंगना ने उर्मिला पर पर्सनल वार करते हुए उन्हें सॉफ़्ट पॉर्न स्टार बुलाया। Times Now के साथ बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कहा, ‘उर्मिला अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती, वो किस चीज के लिए जानी जाती हैं? सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए। तो अगर उन्हें टिकट मिल सकती है तो मुझे भी टिकट मिल सकती है। मेरे लिए टिकट पाना मुश्किल बात नहीं है। मुझे इसके लिए अपनी जिंदगी से खेलने और प्रॉपर्टी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।’

I don’t have to work much to get a ticket: Kangana Ranaut ( @KanganaTeam ), Actor tells Navika Kumar on #FranklySpeakingWithKangana . pic.twitter.com/wrlzgr4zB7

Kangana hits out at @UrmilaMatondkar over her remark on ‘BJP ticket’.

कंगना रनौत के इस बयान पर उर्मिला ने कंगना को जवाब दिया है। उर्मिला मातोंडकर ने कहा, ‘आज जो कुछ भी आपको मिला है – नाम, प्रसिद्धि और पैसा इन सबके लिए मुंबई और फिल्म उद्योग को धन्यवाद दीजिए। ऐसा क्यों है कि आपने पिछले कुछ सालों में इन चीजों के बारे में नहीं बोला है और पिछले कुछ महीनों में ही यह सब बोल रही हैं? समय अजीब लगता है। लगता है सबकुछ थोड़ा डांवाडोल हो रहा है।’

उर्मिला मातोंडकर ने सुशांत केस को लेकर कहा कि, ‘मैं हमेशा सच कहती रहूंगी। सच्चाई यह है कि कोविड के मामले 5 मिलियन को पार कर चुके हैं, प्रवासी लोगों की मृत्यु पर कोई डाटा नहीं है .. सुशांत केस एक मीडिया सर्कस है जहां एक उज्ज्वल युवा अभिनेता के जीवन के बारे में एक रुग्ण तमाशा बनाया हुआ है।’

‘I will keep telling the truth.. truth is Covid cases have crossed 5 million, there is no data on migrant deaths.. Sushant case is a media circus where you have created a morbid spectacle around a bright young actor’s life..’ @UrmilaMatondkar speaks out on @IndiaToday

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 16, 2020