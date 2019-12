CCA और NRC जैसे कानून पर दिया अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने सरकार से अपनी नागरिकता को लेकर तमाम तरह के सवाल किए हैं। दिया की इस पोस्ट पर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। ‘रहना है तेरे दिल में’ फेम एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, ”मेरी मां हिन्दू है, मेरे बायोलॉजिकल पिता ईसाई थे, मेरे दूसरे पिता (Adopted) मुस्लिम हैं। मैंने किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट में अपने मजहब का नाम नहीं भरा है। मैं धर्म वाला कॉलम खाली छोड़ देती हूं..क्या धर्म ये निर्णय लेगा कि मैं भारतीय हूं या नहीं? मैं आशा करती हूं कि ऐसा नहीं होगा।”

kaafir वेब सीरीज की एक्ट्रेस के इस पोस्ट के जरिए वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग उनके पोस्ट को पढ़कर न सिर्फ अभिनेत्री के धर्म और नागरिकता को लेकर अनाप-शनाप बातें लिख रहे हैं बल्कि उनसे भी कई सवाल पूछ रहे हैं।

@ThAlkaSingh ने लिखा, तो फिर अपने नाम के साथ मिर्जा क्यों लिखा? इतने ही तुम्हारे मुस्लिम पिता महान थे तो क्यों नहीं अपने बायोलॉजिकल पिता का नाम अपने आगे लिखती हो? क्यों अपने नाम के आगे अपनी मां का उपनाम नहीं लिखती हो? @exsecular16 ने दिया के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा, वैसे जब NRC के लिए अमर, अकबर, एंथोनी अपने दस्तावेज निकालेंगे तो उन्हें यह पता चल जाएगा की किशनलाल ही उनका असली बाप है। दिया के पोस्ट पर कई लोग मिक्स ब्रीड उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

My mother is a Hindu, my biological father was a Christian, my adopted father – a Muslim. In all official documents, my religion status stays blank. Does religion determine I am an Indian? It never did and I hope it never does. #OneIndia #India

