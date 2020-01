Bigg Boss 13: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika padukone) फिल्म छपाक (Chhapaak) को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। खबरें थी कि दीपिका फिल्म के प्रमोशन के लिए टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस 13 (Bigg boss 13) में नजर आने वाली हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दीपिका अब सलमान खान (Salman khan) के शो में नजर नही आएंगी। ‘द खबरी’ ने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि बिग बॉस के सेट पर तो दीपिका पहुंचीं लेकिन शूट स्टार्ट होने में देरी की वजह से वो वहां से निकल गयीं।

‘द खबरी’ के अनुसार दीपिका को काफी देर हो रही थी और उन्हें वहां से निकलकर फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचना था इस वजह से दीपिका सेट से निकल गयीं। हालांकि इस खबर पर सलमान खान या फिर बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। मालूम हो कि बॉलीवुड में ये माना जाता है कि दीपिका और सलमान के रिश्तों में काफी कड़वाहट है क्योंकि डिप्रेशन को लेकर दीपिका और सलमान के बीच काफी पंगा हो चुका है।

दरअसल सलमान ने कहा था कि वो डिप्रेस होने की लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते जिसपर बिना नाम लिए दीपिका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कुछ लोगों को डिप्रेशन एक लग्जरी लगती है और लोगों के पास डिप्रेस होने के लिए बहुत पैसा या वक्त है। हमें ये मिथ तोड़ना होगा।

