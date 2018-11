पति, पत्नी और “वो” के चक्कर में मर्डर: बॉलीवुड एक्ट्रेस गिरफ्तार, मुंहबोले बाप ने हटवाया “कांटा”

मॉडल और बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस एंजल गुप्ता को एक मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। बवाना में सोमवार सुबह एक लेडी टीचर की हत्या के मामले में गुरुवार को एक्ट्रेस को हिरासत में लिया गया है। इस हत्या मामले में मृतक सुनीता के पति मंजीत और एंजल के मुंह बोले बिजनेसमैन पिता राजीव गुप्ता को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मंजीत मुंबई में मॉडल के तौर पर काम कर चुका है।

पुलिस के मुताबिक, मंजीत और एंजल का अफेयर चल रहा था। दोनों करीब दो साल से रिलेशनशिप में थे। मंजीत और एंजल ने छिपकर शादी भी की थी। लेकिन दोनों के इस रिश्ते से मंजीत की पत्नी सुनीता बिलकुल खुश नही थीं। सुनीता दोनों के रिश्ते के बारे में काफी पहले ही जान चुकी थी। ऐसे में अपने दर्द को सुनीता एक पर्सनल डाइरी में लिखती थी। मंजीत और एंजल पर आरोप है कि जब इन तीनों के बीच मामला बिगड़ने लगा तो मंजीत-एंजल ने सुनीता की हत्या कराने का फैसला किया।

इस काम में उनका साथ एंजल के मुंहबोले पिता राजीव गुप्ता ने दिया। ऐसे में करवाचौथ के तीन दिन बाद मंजीत की पत्नी की हत्या करवा दी गई। पुलिस सोर्स के मुताबिक, एंजल अब तक कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं। एक्टर शक्ति कपूर के साथ एंजल ने आइटम सॉन्ग ‘झुमका लिया बरेली से’ में काम किया था।

Two people including a model Angel Gupta arrested by Delhi Police in connection with the murder of a school teacher. The other person arrested is the husband of the victim. pic.twitter.com/tP3ZKUkFB1

— ANI (@ANI) November 2, 2018