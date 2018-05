कर्नाटक गवर्नर का बीजेपी से बताया कनेक्शन, ट्विटर पर ट्रोल होने लगे उदय चोपड़ा

बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा को इस वक्त सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा जमकर ट्रोल कर रहा है। चोपड़ा को उनके द्वारा कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला को लेकर किए गए एक ट्वीट की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, चोपड़ा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने गूगल से यह पता किया है कि गवर्नर बीजेपी के हैं और अब ऐसे में किस पार्टी की सरकार बनेगी इसके बारे में सब जानते हैं।

चोपड़ा ने कहा, ‘मैंने अभी तुरंत गूगल पर सर्च किया और पाया कि कर्नाटक के गवर्नर बीजेपी से हैं और आरएसएस से भी संबंध रखते हैं, ऐसे में अब हम सब यह बात जानते हैं कि राज्य में क्या होने वाला है।’ इसके साथ ही उन्होंने विकिपीडिया की एक लिंक भी ट्विटर पर शेयर की।उनके इसी ट्वीट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे हैं।

I just googled the governor of Karnataka https://t.co/5vUFe5Tttq BJP guy and RSS hmmm I guess we all know what’s gonna happen

बहुत से लोग उन्हें बॉलीवुड का राहुल गांधी बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्टर्स को राजनीति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘मैंने अभी उदय चोपड़ा के बारे में गूगल किया, देखो मुझे क्या मिला।’ इस पोस्ट के साथ यूजर ने एक फोटो शेयर की, जिसमें लिखा ‘नॉट फाउंड’ लिखा है। एक ने लिखा, ‘आ जाओ उदय भाई राजनीति में।’ एक ने लिखा, ‘ये हैं बॉलीवुड के राहुल गांधी।’ एक ने लिखा, ‘राहुल गांधी और उदय चोपड़ा में एक समानता है, दोनों ही फेल हुए शासक हैं।’

Dumbo .. all governors r ex politician s only.. pranav da was president of india and was ex finance minister of upa govt as well.. and btw ur at Google, so do check list of governors of ur state maharashtra, and their party affiliations.. u can start with sm krishna

— Dr. Rohan Shah (@ivcanula) May 15, 2018