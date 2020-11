बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर एनडीए को 125 सीटों के साथ बहुमत मिला है। भाजपा ने 74 सीटों पर अपना कब्जा किया तो वहीं उसके सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी ने 43 सीटें जीती। भाजपा की तरफ से अब यह स्पष्ट हो गया है कि कम सीटें जीतने के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 75 सीटें मिली।

फिल्म एक्टर कमाल रशीद खान लगातार बिहार चुनाव और उसके नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। उन्होंने राजद के अधिक सीटें जितने के बावजूद सत्ता से बाहर रहने पर ट्वीट कर कहा है कि यही राजनीति है। उन्होंने लिखा, ‘बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया लेकिन फिर भी बीजेपी को यह अधिकार मिले कि वो लोगों पर शासन करे। और यही असली राजनीति है जो तब शुरू होती है जब एक आम आदमी सोचना बंद कर देता है। मेरा रिव्यू इसपर जल्द ही आने वाला है।’

उनके इस ट्वीट पर लोग जम कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मवीर सिंह नाम से एक यूज़र ने उन्हें रिप्लाई किया, ‘इस लॉजिक के हिसाब से देखे तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए न? जहां बीजेपी सबसे अधिक सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है।’ कार्तिक नाम के एक यूज़र लिखते हैं, ‘महाराष्ट्र को देख लीजिए.. यहां भी उन्हें गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत मिला था.. महाराष्ट्र की फ़्लॉप सरकार के बारे में आपका क्या कहना है?’

People of Bihar have given votes for @yadavtejashwi but still #BJP has got the rights to rule them. And this is the real politics, which starts from there, where a common man stops thinking. My review is coming soon!!

— KRK (@kamaalrkhan) November 13, 2020