बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर गिनती जारी है और अनुमानों के उलट एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। चुनावी रैलियों में जिस तरह से नीतीश सरकार की लोग बड़े पैमाने पर आलोचना कर रहे थे, उससे यह लग रहा था कि इस बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें कम है। लेकिन जैसे- जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है और बीजेपी, जदयू गठबंधन सीटें जीतते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी।

हालांकि बीजेपी अधिक सीटों पर जीत रही है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है। बॉलीवुड एक्टर कमाल रशीद खान (KRK) ने इसी बात को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जदयू इतनी कम सीटें जीतेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बन सकेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘बीजेपी को लगभग 80 सीटें मिलने वाली हैं और जदयू को लगभग 40। तो नीतीश कुमार सीएम कैसे बनेंगे? और अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो उन्हें बीजेपी का पपेट बनकर रहना होगा जिसकी उन्हें आदत नहीं है। मतलब आने वाले वक्त में बिहार में घमासान होना पक्का है।’

उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने अपनी अलग – अलग प्रतिक्रिया दी है। मैं समय हूं नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में जदयू को तोड़कर बीजेपी हो जाएगा। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस को तोड़कर टीआरएस हो गया था।’ सेनपाई नामक यूज़र ने लिखा, ‘नहीं होता आदत तो पिछली बार बेशर्मों की तरह बीजेपी के सपोर्ट से सरकार नहीं बनाते, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद।’

#BJP will get approx 80 seats and #JDU will get approx 40. How can #NitishKumar become CM? And if he will become #CM then he should be puppet of #BJP Jiski Unko Aadat Nahi Hai. Matlab Aane Wale Waqt Main Bihar Main Ghamasaan Hona Pakka Hai. #BiharElectionResults

— KRK (@kamaalrkhan) November 10, 2020