बॉलीवुड एक्टर बोले- अब रवि किशन की फिल्म भी पैन इंडिया रिलीज हो रही है, पता नहीं और क्या-क्या देखना पड़ेगा?

सुपरस्टार रवि किशन भोजपुरी पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम ‘गोरखपुर’ है।

रवि किशन , (Photo Credit: PTI)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram