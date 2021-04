बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण के दौरान स्टूडेंट्स से अपन मन की बात कही जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को तनाव से निपटने के सुझाव दिए और टीचर्स के भी सवालों के जवाब दिए। ऐसे में पीएम मोदी ने बच्चों को ये भी सलाह दी कि एक्जाम के दौरान मुश्किल सवालों को पहले सॉल्व करें।

इस पर केआरके ने चुटकी ली। बॉलीवुड एक्टर ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा- आज पीएम मोदी जी ने बच्चों को सजेशन दिया कि पहले बच्चों को मुश्किल सवालों को हल करना चाहिए। ऐसे में मुझे भी आशा है कि कनेडियन कुमार को इंटरव्यू देने के बजाय मोदी जी भी पहले उन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना शुरू करेंगे जो उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। क्योंकि कनेडियन कुमार तो आसान सवाल पूछते हैं।

केआरके के इस पोस्ट पर ढेरों रिएक्शन आने शुरू हो गए। एक यूजर ने लिखा- नहीं, पीएम मोदी को सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देना चाहिए जो सिर्फ मुश्किल सवाल करते हैं। बिपलव अचार्जी ने केआरके से मस्ती लेते हुए लिखा- लगता है केआके कनेडियन कुमार से जल रहे हैं। क्योंकि साल में वो 4 फिल्में ला रह हैं।जो कि एवरेज परफॉर्म भी कर रही हैं। आप अपनी उस देशद्रोही फिल्म की बात करते हैं जो कि ढंग से रिलीज भी नहीं हुई।

Today PM Modi ji suggested to students that first they should solve difficult questions in the exam. So I Hope, now Modi ji will start to give interviews to those journalists who ask difficult questions instead of giving interview to Canadian Kumar, who asks very simple question.

— KRK (@kamaalrkhan) April 8, 2021