बाज़ीचा-ए-अत्फ़ाल है दुनिया, मेरे आगे होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा, मेरे आगे मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख कि क्या रंग है तेरा, मेरे आगे नफ़रत का गुमाँ गुज़रे है, मैं रश्क से गुज़रा क्योंकर कहूँ, लो नाम न उनका मेरे आगे ईमाँ मुझे रोके है, जो खींचे है मुझे कुफ़्र काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे आशिक़ हूँ, पे माशूक़-फ़रेबी है मेरा काम मजनूं को बुरा कहती है लैला, मेरे आगे हमपेशा-ओ-हमशरब-ओ-हमराज़ है मेरा 'ग़ालिब' को बुरा क्यों, कहो अच्छा, मेरे आगे