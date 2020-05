बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) फिलहाल देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। सोनू सूद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं,

इसके साथ ही वह लगभग दो महीने से जरूरतमंदों को भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची ने वीडियो मैसेज के जरिए सोनू सूद से मदद की अपील की है।

वीडियो में बच्ची मस्ती भरे अंदाज में सोनू सूद से पापा के लिए मदद मांगती दिख रही है। वो कहती है कि सोनू अंकल मैंने सुना है आप सबको घर भेज रहे हैं। तो पापा पूछ रहे हैं कि क्या आप मम्मा को नानी के घर भेज सकते हैं? आप प्लीज मुझे बताएं…। इस वीडियो के कैप्शन में बहुत जरूरी डिमांड लिखकर इसे शेयर किया गया है। बच्ची की रिक्वेस्ट सुनकर सोनू सूद अपनी हंसी नहीं रोक पाए हैं और रिप्लाय करते हुए लिखा, ‘ये बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं अपनी पूरी बेस्ट कोशिश करूंगा।’

Now this is something very challenging. Will try my besthttps://t.co/PUkC9xHnHs

— sonu sood (@SonuSood) May 30, 2020