‘इन दोनों ने देश के लिए ऐसा क्या..’, बॉलीवुड एक्टर ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर पर साधा निशाना

बॉलीवुड एक्टर केआरके (Kamal R Khan) ने अपने एक पोस्ट पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली पर निशाना साधा। केआरके ने अपने पोस्ट पर क्रिकेटर्स को लेकर सवाल पूछा कि आखिर इन दोनों ने देश के लिए ऐसा किया क्या है? कमाल आर खान अपने पोस्ट पर सवाल कर बोले- देश की 140 करोड़ जनता से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इन दोनों ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने आखिर देश के लिए किया क्या है? वह तो प्राइवेट कंपनी (BCCI) के लिए खेलते हैं। वह अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, इसलिए खेलते हैं ताकि साल भर के 100 करोड़ रुपए कमा सकें। और क्या? कुछ भी नहीं, अरे कम से कम एमएस धोनी ने वर्ल्डकप तो जीत?

कमाल आर खान के इस पोस्ट को देश कर लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। सचिन और विराट कोहली फैंस भी इस बीच केआरके को जवाब देते दिखे। तो वहीं कई लोग केआके के ट्वीट पर सहमती भी जताते नजर आए। एक यूजर ने केआरके को जवाब देते हुए लिखा- धोनी ने कप नहीं जीता, टीम ने जीता है समझे? धोनी ने तो टीम में वर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। गंभीर और यूवी ने देश को कप जिताया समझे क्या?

धोनी ने 100 करोड़ अगर कमाए तो कभी दान नहीं किए। कभी देश के लिए ट्वीट नहीं किया। जिमी नाम के एक शख्स ने कहा- मैं आपकी बात से सहमत हूं। बल्कि अपने एक ट्वीट में मैंने भी सेम बात कही थी।

एक यूजर ने केआरके को जवाब दिया- उन्होंने मेहनत की है, इस स्पोर्ट्स को उस लेवल तक पहुंचाया है। मिलियन लोगों को वो लोग इंस्पार करते हैं। राम नाम के यूजर ने कहा- अरे तुम कहते रहो, हर चीज से दिक्कत है तुम्हें तो।

एक ने कहा- कब सुधरोगे, क्या लोगे सुधरने का? रमेश नाम के यूजर ने कहा- तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एमएस धोनी ने ही देश को वर्ल्डकप जिताया? ये होता है जब तुम टॉपिक पर बात करना शुरू करते हो, अरे कुछ तो नॉर्लेज रखो। धोनी ने पूरी टीम को एक धागे में मोतियों की तरह पिरोया है।

I just want to ask 140Cr Indians that what these two @sachin_rt and @imVkohli have achieved for the country? They played for a private company #BCCI. They played for their records to earn hundreds of Crore ₹ per year. What’s more? Nothing. At least @msdhoni won both world cups.

— KRK (@kamaalrkhan) February 20, 2021