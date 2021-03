बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर. खान (Kamal R Khan) सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहते हैं और तमाम समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। इस बार उन्होंने अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा।अपने प्रशंसकों के बीच केआरके (KRK) के नाम से चर्चित अभिनेता ने लिखा- ‘अगर गवर्नमेंट साथ दे तो क्या नहीं हो सकता! अडानी, सरकार से लोन लेकर सरकारी कंपनियां खरीद रहे हैं…।’

केआरके के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ‘अब समझ में आया गुजरात मॉडल और इस सरकार की असलियत। बिना पैसा लगाए अंबानी और अडानी सबकुछ खरीद रहे हैं।’ अपूर्व प्रसाद ने लिखा, ‘क्या आप जानते हैं कि विमल शूटिंग की शुरुआत कैसे हुई और रॉ मैटेरियल्स कहां से आता था?’

प्रदीप पॉल नाम के यूजर ने लिखा, ‘जो नेता प्राइवेट होने का विरोध करते हैं, वो क्यों नहीं बताते कि जो मोबाइल, कार, कपड़े और बहुत सी चीजें यूज करते हैं, वो भी प्राइवेट ही हैं’।

Agar government Saath De Toh Kaya Nahi Ho Sakta!

Adani is buying government companies by taking loan from government only.

— KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2021