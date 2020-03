बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस वक्त देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा काफी बढ़ गया है। दुनियाभर में कोरोनावायरस की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी गंभीर मुद्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि सर, अब जब यह हानिकारक, खतरनाक वायरस भारत पहुंच गया है। ये काफी चिंता का विषय है इसे कम आंकना गलत होगा। आइए हम सब कुछ समय के लिए राजनीति/ राजनीतिक मुद्दों को एक तरफ रख दें और विशेष रूप से हमारे लोगों की सुरक्षा और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे अपने लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।

Hon’ble PM @narendramodi, Sir, now that this harmful, perplexing virus #CaronaVirus has reached India, it’s alarming to say the least. Let us all put politics/ political issues aside for a while & focus on the security, safety & life threatening concerns of our people especially

