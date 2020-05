बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी और मशहूर जूलरी डिजाइनर फराह खान अली (Farah Khan Ali) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। फराह खान अली बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। फराह ने ट्वीट कर सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर तंज कसते हुए उसकी तुलना रूसी गुड़िया बबुष्का से की है।

फराह खान अली ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘सरकार का 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज मुझे रूसी गुड़िया बबुष्का की याद दिलाता है। इस गुड़िया को बहुत ही भव्य ढंग से लपेटा गया होता है। लेकिन आप इसे जितना ज्यादा खोलते जाएंगे यह गुड़िया छोटी से और छोटी होती जाएगी।’ फराह खान के इस ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘आंटी, तेरे जेब से तो कभी गरीब के लिए चवन्नी भी नहीं निकली, एसी में बैठकर ट्विटर चलाने के अलावा और कुछ अक्ल तो है नहीं, तो बेहतर अपना मुंह बंद रखो।’

The Govt 20 lac crore package reminds me of the Russian “Babushka dolls”. All grandely wrapped. But keep opening and the smaller it gets..

