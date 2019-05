केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। 2014 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में पांच साल पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी केंद्र की भाजपा सरकार के मुखिया पीएम मोदी से अब बॉलीवुड के वेटरन एक्टर ऋषि कपूर ने तीन चीजों की डिमांड की है। हालांकि उन्होंने यह मांग खुद अपने लिए नहीं की है। ऋषि कपूर की तीनों मांग देश के लोगों के लिए हैं। ऋषि कपूर बीते लंबे समय से न्यूयॉर्क में हैं। जहां वह कैंसर का इलाज करा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने अपनी यह यह मांग ट्विटर के जरिए की है। उन्होंने न केवल पीएम मोदी बल्कि बीजेपी, अरुण जेटली और स्मृति ईरानी से भी अनुरोध किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि, ‘एक बार फिर से चुनकार आई भाजपा, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी और सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा अनुरोध है, मैं चाहता हूं कि भारत में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पेंशन आदि मुहैया कराने पर काम करें’।

My sincerest wish,desire and request to the re-elected @BJP4India @arunjaitley @smritiirani and the honourable PM @narendramodi ji. Please work upon getting India free Education, Medical, Pension etc..It’s difficult but if you start working on today,we will achieve one day!

उन्होंने आगे लिखा कि, ‘हालांकि यह आसान नहीं है। लेकिन अगर इस पर जल्द काम शुरू किया जाए तो एक वक्त बाद हमें इसका परिणाम जरूर मिलेगा’। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले एक्टर ऋषि कपूर इस डिमांड को जाहिर करने के बाद भी एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने यूएस के लोगों को मिल रहीं सुवाधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यहां के निवासियों को एजुकेशन, हेल्थ और पेंशन जैसी सुविधाएं हैं।

After all this is the India we Indians want to see and the whole world envy. Literacy will give the educated youth decent jobs and the sick a full life. A true Democracy-a chance. Demonetisation,cow slaughter ban,anti secular etc…are no answers in my humble opinion! Jai Hind

