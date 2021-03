बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल Covid -19 से संक्रमित हो गए हैं जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। परेश रावल ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा कि वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, पिछले दिनों जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो खुद का टेस्ट करवा लें। 65 वर्षीय अभिनेता ने महीने से शुरुआत में ही 9 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। ऐसे में कोरोनावायरस से संक्रमित हो जाने पर उन्होंने इसे दुर्भाग्य बताया है।

परेश रावल ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘दुर्भाग्यवश, मैं कोविड- 19 से संक्रमित पाया गया हूं। जो लोग भी पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हों, कृप्या वो खुद की जांच करवाएं।’ परेश रावल के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अनुपम खेर, अशोक पंडित आदि लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स वैक्सीन लेने के बाद उनके संक्रमित होने पर उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं।

गुजरात यूथ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ‘वैसे तो आपने कोरोना वैक्सीन लिया था, फिर भी पॉजिटिव?’ काकोली राय नाम की एक यूजर ने सवाल पूछा, ‘मैं ये सुनकर हैरान हूं सर। आपने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था फिर ये कैसे हुआ? अब ये तो बहुत गंभीर मामला है। हम अब भी सुरक्षित नहीं हैं।’

Unfortunately, I have tested positive for COVID-19. All those that have come in contact with me in the last 10 days are requested to please get themselves tested.

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) March 26, 2021