Delhi election, Manoj Tiwari: बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान (kamal rashid khan) उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन किसी न किसी कारण चर्चा का विषय बने रहते हैं। अभी कुछ देर पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आया जिसमें भाजपा को करारी शिकस्त मिली जिसके बाद कमाल राशिद खान ने ट्वीट करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का जमकर मजाक उड़ाया है।

केआरके ने मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए लिखा कि मनोज तिवारी ‘बिग बॉस’ के घर में डॉली बिंद्रा से एक अंडा छीनने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और वो केजरीवाल से दिल्ली छीनने का सपना देख रहे थे। कैसे? मुंगेरीलाल के सपने। केआरके यहीं नहीं रुके एक अन्य ट्टीट में मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि भाईजान ये क्या हुआ? ये तो दिल्ली की पब्लिक ने आपके कपड़े फाड़कर आपका जुलूस निकाल दिया भाई। उम्मीद है कि अब आप हिन्दू-मुस्लिम, नफरत की राजनीति और पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद करते हुए समाज के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगे।

Manoj Tiwari was not able to snatch an egg from Dolly Bindra in #BiggBoss house, and he was dreaming to snatch Delhi from #Kejriwal ? How? Mungeri Lal Ke Sapne!

केआरके ने मनोज तिवारी को भविष्य के चुनावों के लिए शुभकामनाएं भी दीं। वहीं केआरके ने कांग्रेस का प्रदर्शन देखने के बाद उसपर भी तंज कसा। केआरके ने कांग्रेस को देश की सबसे लूजर पार्टी कहा और लिखा कि आज कांग्रेस को ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए? वे न तो हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति कर सकते और न ही विकास की राजनीति मतलब साफ है कि उन्हें भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बेइज्जती क्यों करानी।

Bhai Jaan @ManojTiwariMP Ye Kaya Huwa? Ye Toh Delhi Ki Public Ne Aapke Kapde Faadkar, Apka Juloos Nikal Diya Bhai! Hope now you will stop Hindu Muslim hate politics to fool public and work for the development and welfare of the society. All the best for future elections!

