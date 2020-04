लॉकडाउन के बीच मिथुन चक्रवर्ती के पिता का मुंबई में निधन, एक्टर फंसे हैं बेंगलुरु में

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती (mithun chakraborty) के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का मुंबई में निधन हो गया है। लंबे समय से उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे बसंत कुमार चक्रवर्ती ने 95 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। लॉकडाउन की घोषणा के चलते मिथुन चक्रवर्ती बेंगलुरु में हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक शूट के सिलसिले में बेंगलुरु आए थे लेकिन लॉकडाउन की घोषणा के चलते वो मुंबई न लौट सके और उन्हें बेंगलुरु में ही रुकना पड़ा था।

मशहूर बंगाली एक्ट्रेस रितुपर्णा सेनगुप्ता ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। रितुपर्णा सेनगुप्ता ने मिथुन के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा कि, ‘आपके पिता (मिथुन दा) के आकस्मिक निधन पर मेरी गहरी संवेदना। मजबूत रहें और ईश्वर से कामना करती हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।’ फिलहाल मिथुन के बड़े बेटे मिमोह मुंबई में ही हैं। जो दादा के अंतिम संस्कार के लिए मिथुन की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

My deep condolences on the sudden demise of your father,Mithun Da.

Stay strong & may his soul rest in peace forever

